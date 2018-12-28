Bodrum Sokaklarında Tepsiyle Çiğköfte Dağıttı
26 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde elinde çiğköfte tepsisiyle sokaklarda çiğköfte dağıtan Noel Baba'yı gören vatandaşlar şok oldu.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde elinde çiğköfte tepsisiyle sokaklarda çiğköfte dağıtan Noel Baba'yı gören vatandaşlar şok oldu. Heybesinde bulunan hediyeleri de dağıtan Noel Baba, "Ben Noel Baba değilim, Çiğköfte Babayım" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Yaklaşık 100 kilo çiğköftenin dağıtıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
100 kilo çiğköfte dağıtıldı İbrahim Tatlıses
'in sahibi olduğu firmanın Bitez
Mahallesi'nde bulunan şubesi tarafından dağıtılan çiğköftenin yaklaşık 100 kilogram olduğu öğrenildi. Çiğköftenin dağıtıldığı anlarda ise uzun kuyruklar oluştu.
Yapılan etkinlikle ilgili İHA muhabirine kısa bir açıklama yapan restoran sorumlusu Timuçin Ertural ise, "Avrupa
Noel'i kutlarken biz de Tatlıses ailesi olarak yeni yılı kutluyoruz. Okuldaki öğrencilere hediyelerini verdik ve çiğköftemizi dağıttık. Tatlıses ailesi olarak herkesin yeni yılını kutluyoruz" dedi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:53 Kaynak: İHA
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