Bodrum Standı Hepimizin!

31 Ocak Perşembe günü 16.00'da gerçekleşecek Bodrum Standı Açılış Kokteyline başta Bodrum Ticaret Odası Üyeleri olmak üzere, tüm turizm temsilcilerini davet eden BODTO Başkanı fuara katılım sebeplerinin en başında üyelere fuar alanında görüşme mekanı sunmak olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Bodrum standının birçok turizmciyi bir araya getiren açılış kokteyli ise 31 Ocak Perşembe günü 16.00'da gerçekleşecek.

"TANITIMLARI YILMADAN SÜRDÜRMELİYİZ."

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, EMITT'e 2006 yılından beri düzenli katıldıklarını belirterek, fuarda bu sene de Bodrum markası altında turizm işletmelerinin verimli iş görüşmeleri yapmalarını beklediklerinin tekrar altını çizdi. 2019 turizm sezonundan umutlu olduklarını vurgulayan BODTO Başkanı, "2018 yılında ülke genelinde etkilerini hissettiğimiz krizden Bodrum ekonomisinin çıkış yolu turizm sektörümüzden geçmekte. Yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarımızı aralıksız sürdürerek yılmadan çalışmaya devam etmeliyiz.Ekonomik sıkıntıların Bodrum'da turizm sektörümüzün canlanması ile yukarıya doğru ivme kazanarak çözüleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki sezonda da yılmadan, kalitemizden ödün vermeden hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Tüm üyelerimize güzel verimli bir fuar katılımı diliyorum. Ayrıca bu fuarda da bize destek veren başta Bodrum Belediyemiz olmak üzere fuarlarda yanımızda yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

BU YIL EMITT İÇİN BEKLENTİ YÜKSEK

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan ve 31 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 90 ülkeden katılımcı ve 60.000'in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl rekor düzeyde yabancı ziyaretçinin beklendiği Fuar, katılımcıları için büyük değer yaratan, önemli iş birliklerine zemin hazırlayan bir fuar olarak kabul ediliyor. Fuar kapsamında her yıl Travel Shop Turkey işbirliği ile gerçekleşen "davetli tur operatörü" programına ise bu yıl Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika dahil 100'den fazla ülkeden 900'e yakın davetli tur operatörü katılacak.

31 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek EMITT'te, ilk iki gün turizm profesyonelleri, üçüncü ve dördüncü gün ise tatil tüketicileri ağırlanacak. Tatil tüketicileri fuarda seçtikleri destinasyonları inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarına, "erken rezervasyon" kampanyalarının sunduğu cazip fiyatlarla ulaşma imkânına sahip olabilecek. Fuar, 31 Ocak - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.