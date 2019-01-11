Son Dakika Haberleri: Bodrum Standına Büyük İlgi

Bodrum Standına Büyük İlgi

23 dakika önce

Bodrum Tanıtma Vakfının (BOTAV) Hollanda Utrecht Vakantiebeurs Turizm Fuarındaki standına büyük ilgi gösteriliyor.

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Bodrum Tanıtma Vakfının (BOTAV) Hollanda Utrecht Vakantiebeurs Turizm Fuarındaki standına büyük ilgi gösteriliyor.

BOTAV'ın Bodrum'a gelecek turist sayısı ve turizm gelirlerini arttırmak amacıyla katıldığı fuarın 2. ve 3. gününde geleneksel olarak gerçekleştirilen tatil çekilişi yapıldı. La Blanche Hotels, Dujo Bodrum Hotel, Rixos Premium Bodrum, Işıl Club Bodrum, Goddess Of Bodrum İsis Hotel ve Zeytinada Hotel tarafından her biri ikişer kişilik olmak üzere 6 talihliye 1'er hafta, her şey dahil tatil hediye edildi.

Bodrum ve Kuşadası, Hollanda Utrecht Vakantiebeurs Turizm Fuarına, Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrılan alanın dışında 100 metrekarelik stantlarla katılıyor.

09-13 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen Utrecht Vakantiebeurs Turizm Fuarına 700 destinasyondan bin 100'den fazla katılımcı iştirak ediyor. Geçen yıl 110 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl fuara olan yoğun ilgi nedeniyle 125 bine çıkması bekleniyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Hollanda, Utrecht, Bodrum, Ekonomi
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