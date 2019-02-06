Bodrum Şubat Ayında Emıtt ve Zürih'te Tanıtılıyor

Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum standıyla 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Zürih'te düzenlenen Fespo Ferienmesse Turizm Fuarına ve aynı tarihlerde İstanbul'da düzenlenen EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılım gösterdi.

Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum standıyla 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Zürih'te düzenlenen Fespo Ferienmesse Turizm Fuarına ve aynı tarihlerde İstanbul'da düzenlenen EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılım gösterdi.



Bodrum Belediyesinin destekleriyle Bodrum Ticaret Odasının (BODTO) organizasyonluğunda EMİTT fuarında kurulan Bodrum standında BOTAV ve BODTO yetkilileri, tanıtım çalışmalarını sürdürdü. Aynı tarihlerde Bodrum Tanıtma Vakfı, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Zürih Fespo Ferienmesse Turizm fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye standında yer aldı.



Zürih Fespo Turizm Fuarı'na Bodrum'un dışında, Alanya destinasyonu da katıldı. Tur operatörleri ve Türkiye'den gelen bazı konaklama tesisleri, tanıtım çalışmaları yaparak Türkiye'ye gelecek turist sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürüttü.



Fuar alanında Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye Turizm Ataşesi Hilal Demirel, Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar ve tur operatörleri ile yapılan toplantıda, 2019 yılında Türkiye'ye gelecek turist sayısının 2018 yılına göre yüzde 15 artacağı öngörüldü.



Bodrum Tanıtma Vakfı Mart ayında, Almanya, Rusya ve Ukrayna'da düzenlenecek turizm fuarlarına katılarak tanıtım çalışmalarına devam edecek. - MUĞLA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması

ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü