Son Dakika Haberleri: Bodrum Tarihi Maça Hazırlanıyor

Bodrum Tarihi Maça Hazırlanıyor

55 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Evkur Yeni Yeni Malatyaspoor'u konuk edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da hem takım hem de taraftarlar maça hazırlanıyor.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan ilk karşılaşmayı Malatya ekibi 3-2 kazanmıştı. 2-0 öndeyken 3-2 geriye düşen yeşil beyazlı ekip, yeni bir tarih yazmak için çalışmalarını sürdürürken, taraftarlarda bu maç için Bodrum halkına, "Gelin turu beraber atlayalım" şeklinde çağrı yapıyor. Yeşil beyazlı ekip dün başladığı çalışmalarını bugün gerçekleştireceği antrenman ile tamamlayacak. Misafir ekip Malatyaspor'da bugün Bodrum Şehir Stadı'nda gerçekleştireceği antrenman ile yarın oynanacak maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

BİLETLER SATIŞTA...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın (Çarşamba) Bodrum Şehir Stadı'nda 14.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fişyatları nise VIP Tribün 50 TL, misafir tribünde dahil tüm tribünler ise ise 30 TL olarak belirlendi. Biletler bugün Bodrum PTT karşısında bulunan Store Bodrum mağazasında satışa sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:00 Kaynak: Bültenler

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