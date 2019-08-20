Bodrum tatiline partili veda

Bodrum Yalıkavak Miços Balıkçısında dün gece canlı müzik eşliliğinde dostlarıyla birlikte pasta üfleyen Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Sezona yeni projemizle enerji dolu başlayacağız" mesajı verdi. Başaran ve dostları, kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde karaoke yaparak doyasıya eğlendi.

Başaran ailesinin kızları Mİna ve Sena ile kayınpederi Ergün Kırmızıtaş yeni yaşlarına girerken 'üçümüz bir arada doğumgünü yaptık, çok mutluyuz' partide dostlerı Ömer Faruk-Evrim Kırmızıtaş Başaran'ı yalnız bırakmadı.