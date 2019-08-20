Son Dakika Haberleri: Bodrum tatiline partili veda
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Bodrum tatiline partili veda

1 saat önce

Remax'ın en başarılı gayrimunkul danışmanları sıralamasında dünya 1'incisi olan Evrim Kırmızıtaş Başaran, Bodrum tatilini sonlandırmadan önce dostlarıyla doğum günü partisi düzenledi.

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Bodrum Yalıkavak Miços Balıkçısında dün gece canlı müzik eşliliğinde dostlarıyla birlikte pasta üfleyen Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Sezona yeni projemizle enerji dolu başlayacağız" mesajı verdi. Başaran ve dostları, kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde karaoke yaparak doyasıya eğlendi.

Başaran ailesinin kızları Mİna ve Sena ile kayınpederi Ergün Kırmızıtaş yeni yaşlarına girerken 'üçümüz bir arada doğumgünü yaptık, çok mutluyuz' partide dostlerı Ömer Faruk-Evrim Kırmızıtaş Başaran'ı yalnız bırakmadı.

Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44 Kaynak: Bültenler
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