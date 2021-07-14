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Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek - Son Dakika

Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:13

Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından Bodrum'da hareketlilik başladı.

Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından Bodrum'da hareketlilik başladı. Bodrum Belediye Başkanı bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuzda başlayacağını ve 26 Temmuz'da sona ereceğini açıklamasının ardından Bodrum'da hareketlilik başladı. Otellerin rezervasyonları 2 katına çıktı. Mavi yolculuk yapan günlük, Haftalık teknelerde yer kalmadı. Otobüs ve uçak seferleri transferlerine ek seferler koydu. 181 binlik nüfusun 1 milyonu geçeceğini tahmin eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanlarını çift mesai sistemine geçireceğini açıkladı.

Tüm ekipler hazır bekliyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum Bayrama hazırlanıyor diyerek " Bodrum şu anda da çok hareketli, Bodrum pandemi sürecinde çok fazla göç aldı ve şimdi de tatil için gelenlerle birlikte Bodrum'da ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Bu kalabalık bazı sıkıntılara neden olabiliyor ama biz 2 bin 500 personelimizle sahadayız. Halkımız rahat bir bayram geçirmesi için bütün önlemlerimizi aldık. Bayram boyunca sorunları ve problemleri çözmek için hazırız. Kaymakamlığımız, Emniyet müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları herkes bayramda bir aksaklık yaşanmaması için sahada olacak" şeklinde konuştu.

1 milyon turist akın akın Bodrum'a gelecek

Kurban bayramı tatili boyunca 1 milyonun üzerinde vatandaşın Bodrum'a geleceğini söyleyen Başkan Ahmet Aras "Bodrum'da bayram yoğunluğu her zaman aynıdır. Yaklaşık 1 milyon kişiyi Bodrum'da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda 800 bin civarından nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban bayramında bu rakam 1 milyonu geçede bilir. Biz Belediye olarak tüm personelimizle sahada olacağız. Bayram mesaisi çift mesai olarak uygulanır. Bütün personelimiz teyakkuzda olacak hem sahada çalışan personelimiz, hem de icapçı dediğimiz personelimiz yani ihtiyaç olduğu anda hemen devreye girecek olan personelimiz, araçlarımız ve çalışanlarımız hazır. Çift mesai yapacağız gerekirse hiç uyumayacağız gerekirse bende Belediye Başkanı olarak sokakta olacağım" dedi.

30 yıllık turizmci olan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya çok yoğun bir bayram tatili olacağını ifade ederek "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıklamaları bizleri umutlandırdı. Biz çalışmalarımızı çok önceden yapmıştık ve açıklamaları bekliyorduk. Cumhurbaşkanın açıklamalarının ardından taleplerde artış görüldü. Kurban Bayramının iyi geçeceğine eminiz ama Bodrum çok kalabalıklaştı. Bayram'da tahmin ediyorum 1 milyon ile 1,5 milyon arasında misafir ağırlayacaktır Bodrum.

Her yerde konser

Kurban bayramının 9 güne çıkmasıyla birlikte Bodrum'un her köşesinde ünlü sanatçılar sahneye çıkacak. 9 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı işletmeler şimdiden duyurularına başladı. Turizmci Bülent Kaya Bodrum'un her köşesinde bir konser olduğunu ifade ederek "Bodrum diğer tatil beldelerine göre konser konusunda biraz daha ilerde.

Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek
Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramında Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçecek - Son Dakika


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