Bodrum Ticaret Odası 44. yaşını kutluyor - Son Dakika

Bodrumlu tüccarların bir araya gelmesiyle 27 Mayıs 1977'de kurulan Bodrum Ticaret Odası (BODTO) 44. kuruluş yılını kutluyor.

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, yayımladığı kutlama mesajında, Bodrum'un artan ekonomik hareketliliğiyle odanın daha kaliteli bir kurumsal hizmet verebilmek amacıyla, 18 Eylül 2017'de Konacık Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasına taşındığını hatırlattı.

2018'de hazırlanan Stratejik Plan ile Cumhuriyetin 100. yılına hazırlandıklarını aktaran Kocadon, şunları kaydetti:

"Planımızda ana hedefimiz sürdürülebilirlik olmuştur. BODTO çatısı altında ilçenin ekonomisine katkı veren tüm çalışanlarımıza, geçmiş dönemlerde görev alan başta meclis başkanlarımız olmak üzere yönetim kurulu başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza, meclis üyelerimize, komite üyelerimize, üye işletmelerimize teşekkür ederiz. Daha nice yıllar BODTO, Bodrum ekonomisine ve üyelerine hizmet etmeye devam edecek, yerel ve bölgesel kalkınmaya destek sağlayacaktır."