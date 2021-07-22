Bodrum trafiğine ilginç çözüm

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le ABD'den sonra Bodrum'a gitti. Çift, Torba'daki Toka Otel'in plajında görüntülendi. Kural, arkadaşlarıyla denize girerken, Çelik ise mekanın bar kısmında oturdu.
İkili, bayram nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon kişinin olduğu tahmin edilen semtte, trafiğe scooter'la çözüm buldu.
Kısa mesafesi bile araçla saatlerce beklenen yerde, oyuncu ve avukat, bu sayede trafikten kurtuldu.
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