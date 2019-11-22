Son Dakika Haberleri: Bodrum turiziminde 2020 yılında yüzde 30 büyüme bekleniyor
Son Dakika Ekonomi Bodrum turiziminde 2020 yılında yüzde 30 büyüme bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

Bodrum turiziminde 2020 yılında yüzde 30 büyüme bekleniyor

6 saat önce

Avrupa pazarındaki istikrarlı büyümesini sürdüren Corendon, önümüzdeki yaz sezonunda farklı destinasyonlardan Bodrum'a haftada 35 uçuş yapacak.

Bodrum turiziminde 2020 yılında yüzde 30 büyüme bekleniyor, System.String[]

Avrupa pazarındaki istikrarlı büyümesini sürdüren Corendon, önümüzdeki yaz sezonunda farklı destinasyonlardan Bodrum'a haftada 35 uçuş yapacak.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BOTAV-Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı, Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'u dünyanın dört bir yanında düzenlenen fuarlara katılım sağlayarak tanıtıyor.


BOTAV, 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Varşova TT 2019" Turizm Fuarı'na Bodrum standı ile katıldı. Bodrum standını ziyaret eden Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2020 yılı yaz sezonunda üç yıl aradan sonra ilk kez Hollanda, Almanya, Belçika, Avusturya, Çekya, Litvanya, Romanya, Arnavutluk ve Kosova ülkeleri ile Bükreş, Prag, Vilnus, Tiran ve Priştine şehirlerinden Bodrum'a haftada yaklaşık 30-35 civarında uçuş gerçekleştirileceği bilgisini verdi.


Polonya pazarında Bodrum'a yönelik taleplerin hızla artmaya başladığı ve Bodrum satışlarının yükselen bir ivmeyle artış gösterdiği öğrenildi.


Öte yandan fuar süresince Bodrum standını ziyaret eden tur operatörleri de Bodrum operasyonları ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Tui Tur Operatörü ile yapılan görüşmede, yüksek sezonda Polonya'dan Bodrum'a haftada yaklaşık 40 uçuş gerçekleştirileceği öğrenilirken, Coral Tur Operatörü ile yapılan görüşmede ise 2020 yılında yüzde 30 büyüme beklentisi olduğu dile getirildi. Coral Tur 2020 yılında Bodrum'a 65.000 misafir getireceğini, yüksek sezonda haftada 11 uçuş planladığını duyurdu. - MUĞLA

Polonya, Avrupa, Bodrum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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