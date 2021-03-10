Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan, "Bodrum'u Bodrum mavisine döndürelim" çağrısı - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un Kovid-19 vaka sayıları açısından turuncu renkte yer almasına ilişkin alınacak tedbirlerle, "Bodrum'u Bodrum mavisine döndürelim" çağrısında bulundu.

Aras, yaptığı yazılı açıklamada, sadece denetimlerle değil herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

Bodrum'u, vaka sayıları açısından bulunduğu durumdan aşağıya çekmek gerektiğini belirten Aras, "Bodrum'a yakışan Bodrum mavisidir. Muğla turuncu renkte yani yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Vaka sayılarının artmaması, bölgemizin kırmızı renk kategorisine girmememiz için hepimizin yapması gerekenler var." ifadesini kullandı.

Aras, sadece kaymakamlık, belediye, kolluk kuvvetleri, zabıta ekiplerinin denetimleriyle değil herkesin kendi öz kontrollerini yapması bu hastalığın yayılmamasında en önemli tedbir olacağına işaret etti.

Muğla'nın tablodaki kırmızı renge değil maviye dönmek zorunda olunduğuna işaret eden Aras, şunları kaydetti:

"Aylardır kapalı kalan ve bir ümitle yeniden faaliyetlerine başlayan işletmelerimizin yeniden kapanmaması için hepimize çok büyük iş düşüyor. Bu konu sadece restoranlarımızı, kafelerimizi ilgilendirmiyor. Bu işin bir adım ötesinde turizm sezonu var ve sektördeki birçok işletmenin etkilenmesi söz konusu. O yüzden el birliği ile tedbirlere uyarak turuncu renkten sarıya, maviye inmek zorundayız."