Bodrum'u güvenilir bulan yerli turistler tatile gelmeye başladı - Son Dakika

Korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı yeni normalleşme sürecinin ardından Bodrum'a gelen tatilcilerin ardından otellerde kalmak için yerli turistlerde otellerin açılmasıyla gelmeye başladı.



1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecinde seyahat kısıtlamasın kalkmasıyla birlikte Yazlıkçılar Bodrum'a akın etmeye başlamıştı. Otellerin Kovid-19 pandemisi ile ilgili aldıkları önlemlerin ardından kapılarını açan oteller yerli turistleri ağırlamaya başladı. Karaderili Şirketler Grubuna ait Mio Bianco ve Mio Mare otelleri de kapılarını yerli turistlere açtı. Otele gelen tatilcilerin ilk önce ateşleri ölçüldü, maske ve el dezenfektesi verildi. Ardından tatile gelen turistlerin valizleri dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen şezlonglar, restoran masa ve sandalyeleri yeni dönemdeki tatil keyfinin farklılıklarından olduğu görüldü.



Bodrum'a tatile gelen çift Korona virüsten bunalıp tatile çıktıklarını belirterek "Günlerdir otel arıyorduk güvenilir bir otel olarak bulduk. Güzel bir tatil geçirmeye çalışıyoruz" dedi.



Mio Bianco Genel Müdürü Nihat Terzi önceliklerinin gelen misafirlere güvenilir bir tatil sunmak olduğunu ifade ederek "Misafirlerimiz için otelimizin açılışını yaptık. Burası muhteşem bir koy. Üç aydır dört duvar arasında kalmış insanlarımızın burada güvenle tatil yapmaları için elimizden geleni yapacağız. Burası misafirlerimize bir rehabilitasyon merkezi gibi gelecek. Misafirlerimizin içi rahat olsun. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte özellikle rezervasyonlarda ciddi bir artış var. 10 Temmuz - 31 Ağustos'a kadar olan bölümde, düşündüğümüz doluluk oranına şimdiden ulaştık. Bir iki hafta içinde daha da artacak. Bu durum biz otelcilere mutluluk veriyor. En azından Temmuz ve Ağustos için iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. İlk başlarda fiyatlarda artış vardı ancak Kovid-19 nedeniyle geçtiğimiz yılki fiyatlarımızla devam etme kararı aldık. Fiyatlarımızda herhangi bir artış yok. Otelimizde her şey dahil bir oteliz" dedi. - MUĞLA