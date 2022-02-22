Bodrum'u hortum vurdu - Son Dakika
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Bodrum'u hortum vurdu

22.02.2022 15:42
Bodrum'u hortum vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan hortum, elektrik tellerini kopardı, konteynerleri sürükledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan hortum, elektrik tellerini kopardı, konteynerleri sürükledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yalıkçiftlik Mahallesi'nde ise yağışla birlikte hortum çıktı. Yalı'daki oteller bölgesini vuran hortum, elektrik tellerini kopardı. Hortum bölgedeki 2 konteyneri sürükledi, konteynerlerde hasar meydana geldi. Çevredeki bazı ağaçların dalları kırıldı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, bölgede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine belediye ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri hortum bölgesine sevk edildi.

Kopan elektrik kabloları için çalışma başlatıldı.

(Hamdi Yörür/ İHA)

Bodrum'u hortum vurdu
Bodrum'u hortum vurdu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hortum, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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