HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI - Son Dakika

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle birçok iş yeri ve evi su bastı. Yalıkavak Mahallesi, Turgutreis Mahallesi, Geriş Mahallesi ve Koyunbaba Mahallesi'nde ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Yollardaki kaldırım taşları sökülürken, rögarlar taştı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, su basan iş yeri ve evlerde inceleme yaptı. Ekiplerce hasar tespit çalışması yapıldı. Yağış nedeniyle denizin rengi değişti. Kent genelinde bazı dereler taştı. Ekiplerin bölgede çalışmaları aralıksız olarak sürerken, yağış ise aralıklarla devam ediyor.

Yağışın ardından hasar tespit çalışmasına başlandı. Yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Gece 01.30'dan sonra yağışlarımız arttı. İlçemizin kuzeyinde biraz daha yoğunluk olması sebebiyle yağış oranı daha fazla oldu. İlçe merkezinde Aliyan Deresi biraz taştı. Gece ekiplerimiz de sahadaydı, biz de şimdi inceliyoruz. Vatandaşlarımızın zararını görüp geçmiş olsun diyoruz" dedi.

'YAĞMURUN ŞİDDETİ FAZLAYDI'

Sel basan ev ve iş yerlerindeki fiziki problemleri tespit etmeye başladıklarını dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yalıkavak'ta 12 iş yerini su bastı. Daha önce de su basan bir yerdi. Biz geçen sene belli bir oranda müdahale etmiştik ama bu sefer yağmurun şiddetiyle daha fazlaydı. İlgili kanal ve menfez yine şiddetli yağışı kaldıramadı. Su basan evlere bakıyoruz. Fiziki problemleri tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İş yerini su basan vatandaşlardan Dilek Gündoğan, "Buraya gece 03.00'te geldik ve berbat durumdaydı. İş yerinden kendi çabamızla suyu tahliye ediyoruz. Şu an için hasar tespiti yapamadık" dedi. Vatandaşlardan Raziye Bilgin ise "Ben Yatağan'dan geliyorum, evimi su basmış. Bu tarz yağmurlarda her sene oluyor" ifadelerini kullandı.