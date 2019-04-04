Bodrum'u Sirkeyle Yıkadı

Turgutreis'te bulunan 'Bizimki Bodrum' adlı mekanda konser veren Hakan Verbiç, Bodrum'da henüz sezon açılmamışken kendisini dinlemeye gelenler mekanı hınca hınç doldurunca, nazar değmesin diye sahneyi sirkeyle yıkattı.

Tertemiz bir sezon olsun diyen Verbiç ve misafirler keskin kokan sirke sonrası eğlenceli ve esprili dakikalar yaşadı