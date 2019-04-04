Bodrum'u Sirkeyle Yıkadı
58 dakika önce
'En Güzel Rüyalarım' single ile müzik listelerinde büyük bir çıkış yapan Hakan Verbiç, Bodrum sezonunu sirke ile açtı.
Turgutreis'te bulunan 'Bizimki Bodrum' adlı mekanda konser veren Hakan Verbiç, Bodrum'da henüz sezon açılmamışken kendisini dinlemeye gelenler mekanı hınca hınç doldurunca, nazar değmesin diye sahneyi sirkeyle yıkattı.
Tertemiz bir sezon olsun diyen Verbiç ve misafirler keskin kokan sirke sonrası eğlenceli ve esprili dakikalar yaşadı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:26 Kaynak: Bültenler
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme
Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor
Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti
Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi