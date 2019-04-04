Son Dakika Haberleri: Bodrum'u Sirkeyle Yıkadı

Bodrum'u Sirkeyle Yıkadı

58 dakika önce

'En Güzel Rüyalarım' single ile müzik listelerinde büyük bir çıkış yapan Hakan Verbiç, Bodrum sezonunu sirke ile açtı.

Bodrum'u Sirkeyle Yıkadı, System.String[]

Turgutreis'te bulunan 'Bizimki Bodrum' adlı mekanda konser veren Hakan Verbiç, Bodrum'da henüz sezon açılmamışken kendisini dinlemeye gelenler mekanı hınca hınç doldurunca, nazar değmesin diye sahneyi sirkeyle yıkattı.

Tertemiz bir sezon olsun diyen Verbiç ve misafirler keskin kokan sirke sonrası eğlenceli ve esprili dakikalar yaşadı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:26 Kaynak: Bültenler

Turgutreis, Bodrum, Güncel
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