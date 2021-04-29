Bodrum'u taşkınlardan korumak için 25 metrelik 'Sel kapanı' - Son Dakika

Bodrum'u taşkınlardan korumak için 25 metrelik 'Sel kapanı'

Kış aylarında sık sık sel taşkınına maruz kalan Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'un taşkınlardan korunmasına yönelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünde ihale gerçekleştirildi.

Kış aylarında sık sık sel taşkınına maruz kalan Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'un taşkınlardan korunmasına yönelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünde ihale gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında 'Muğla Bodrum İlçe Merkezi Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2. Kısım' işinin sözleşmesi 29 Nisan 2021 tarihinde imzalandı. Sözleşme bedeli 9 milyon 274 bin TL olurken, iş kapsamında Bodrum ilçe merkezinde yukarı hava tedbirleri kapsamında 25 metre yüksekliğinde sel kapanı yapılacak. Sel kapanının tamamlanmasıyla son yıllarda sık sık taşkınların yaşandığı Bodrum ilçe merkezinin taşkın riski azaltılacak. Sel kapanı yapım işinin 350 takvim günü olduğu öğrenildi. - MUĞLA

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