Bodrum'u vuran hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'u vuran hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Bodrum'u vuran hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı

6 saat önce

Bodrum'da, denizden karaya vurarak ortalığı savaş alanına çeviren hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum'u vuran hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı, System.String[]

Bodrum'da, denizden karaya vurarak ortalığı savaş alanına çeviren hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı.


Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar mevkiinde dün açık denizden sahile vuran hortum, Amiral Kafe'yi savaş alanına çevirmişti. Denizde bağlı bulunan birkaç metre uzunluğundan kayığı 10 metre yüksekliğe kadar çıkarıp karaya atan hortum, masa ve sandalyeleri havada uçurmuş bazılarını ise denize fırlatmıştı.


Ortalığı savaş alanına çeviren hortumun bugün yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Büyük hasar gören kafede kaydedilen görüntülerde, hortumun kıyıya yaklaştığı, masa ve sandalyeleri havaya uçurduğu anlar yer aldı. - MUĞLA

Turgutreis, Akyarlar, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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