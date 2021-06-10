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Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı - Son Dakika

Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı

10.06.2021 13:01
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı, System.String[]

Bodrum'da yaz sezonuna girilmesiyle birlikte fiyatlar da tavan yaptı.

Bodrum'da yaz sezonuna girilmesiyle birlikte fiyatlar da tavan yaptı. Beach'lerde denize girmenin bedeli 10 bin liraya kadar çıktı.

Bodrum'da lüks eğlence sınır tanımamaya başladı. Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyu fiyatları diğer işletmeleri solladı. Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde beach giriş fiyatları 300 TL ile bin TL arasında değişiyor. Özellikle ünlü mekanların giriş ücretlerinin yanı sıra şezlong, loca fiyatları ise 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan locaların fiyatı ise 10 bin liraya kadar çıkıyor.

10 bin liralık localar

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan Highlight Hotelin içerisinde bulunan Miya Beach giriş ücreti 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde loca kiralamak isteyenler 10 bin lira bedel öderken sahilde bulunan loca fiyatları ise 7 bin 500 lira dan başlıyor. Çim üzerinde olan loca fiyatlarının ise 5 bin lira olduğu öğrenildi.

Fiyatları ödeyen yerli ve yabancı turistler ise sınırsız yeme içme ve özel garson hizmeti alıyor. 10 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen localar en fazla 6 kişi ile sınırlı oluyor.

"Misafirlerimiz ödedikleri bedelden memnun"

Locaları 10 bin liradan satılan Highlight Hotel ve Miya Beach işletme müdürü Yusuf Erbaş Bodrum'da her kesime hitap eden fiyatlar olduğunu ifade ederek, "Burası Yalıkavak Tilkicik koyu. Burada plaj giriş ücreti kişi başı 500 TL'dir. 500 lirya içeri giren bir misafirimize bu bedelin tamamını kullanıyor. Misafirimize şenzlogunu, havlusunu ve şemsiyesini veriyoruz ve yiyecek içecek olarak kullanıyor bu bedeli. 3 ayrı kategoride localar veriyoruz. 1 tanesi deniz üzerinde iskelenin ucunda olan loca 10 bin lira, Kıyı şeridinde olan localarımız var deniz içerisinde ama kıyıda bulunan bunların bedeli ise 7 bin 500 liradır. Birde karada çimin üzerinde olan localar var onlarda 5 bin liradır. 10 bin liralık bir locayı maksimum 5 kişi kullana biliyor. Biz loca kirası olarak almıyoruz verdiği bedel kadar tüketim yaptırıyoruz. Yiyecek içecek olarak verdiği bedel kadar kullana biliyor. 5 kişi geldiğinde 3 bin liraya şezlong kullanmaktansa bizim özel bir yerimiz olsun denizin üzerinde rahatça takılıp dinlenip denize gire bileceğimiz bir yerimiz olsun derlerse o kadarlık tüketimi göze alıp locayı kullanabiliyorlar. Bazı misafirlerimiz tepki gösterebiliyor ama lokasyona baktıkları zaman aldıkları hizmeti gördüklerinde makul seviyede görüyorlar. Bodrum'un başka bölgelerinde fiyatlar tamamen değişebilir bu tamamen işletme giderleri, kira giderleri operasyon giderleri her bölgeye göre değişiyor. Başka bölgedeki bir işletmenin maliyetiyle Tilkicik koyundaki bir işletmenin maliyeti bir değil. Bizde isterdik daha uygun olmasını ama giderler ön plana çıktığı zaman maalesef bunu gerektiriyor. Biz burada lüksü yaşatıyoruz. Burası Bodrum'un en gözde ve en temiz plajı seçilen bir bölge. Bunun için Bodrum'da her lokasyonun kendi fiyatı var. Bodrum'da 300 liraya da loca bula bilirsiniz, 10 bin lira ve daha üst fiyatlara da loca bula bilirsiniz" dedi.

Cem Özer'in beach loca fiyatı 3 bin 500 lira

Karaderili Şirketler Grubuna ait olan Porto Bianco'yu işleten Oyuncu Cem Özer ise Beach giriş ücreti almıyor. Şezlong kirası olarak 50 ila 150 lira arası bedel alıyor. Ünlü oyuncu beach'de bulunan locaları ise 3 bin 500 liradan kiraya veriyor.

Ünlü oyuncu Cem Özer beach girişinde ücret talep etmediğini belirterek, "Biz bu yıl localarımız 3 bin 500 lira diye belirledik. Denizin üstünde kendine özel merdiveni ve duşu olacak. 3 bin 500 liraya 4 kişi ila 6 kişiye hizmet vereceğiz. 3 bin 500 ödedikten sonra o bedel kadar yeme, içme hizmeti veriyoruz. Böyle bir yerde 6 kişi için denizi, çalan müziği ve hizmetine baktığımızda makul bir fiyat. Bizde şezlong fiyatları kısım kısım değişiyor. En öndeki Şezlong fiyatları 150 lira, hem arkasındaki Şezlong fiyatı 100 lira ama bana pahalı geldi diyorsan kumsalımızdaki şezlong fiyatımız da 50 lira. Bodrum'da 10 bin liralık localar varmış isterse 20 bin liraya satsın işletmeci ben işletmeciye kabahat bulmuyorum. O parayı veren adama sormak lazım memnun mu diye sormak lazım" dedi.

Göltürkbükü fiyatları tavan yaptı

Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü'de 90 liraya satılan lahmacun fiyatı 110 liraya çıkarken bir dürümün fiyatı 400 liraya kadar fırladı. Türkbükü'deki loca giriş ücretleri ise en az 400 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. - MUĞLA

Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı

Çocuk İzleme Merkezi, Türk Lirası, Türkbükü, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bodrum'u yine fiyatlar karıştırdı - Son Dakika Magazin


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