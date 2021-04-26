Bodrum, Ukrayna'nın turizm acentelerine tanıtılıyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesini tanımak için Ukrayna'dan gelen turizm acentesi yetkilisi bir grup, mavi yolculuk teknelerini ziyaret etti.

Antalya'da bulunan Mai Excellent Concierge Service'in daveti üzerine Bodrum'a gelen turizm acentesi yetkililerine, üst gelir grubuna hizmet verilen butik otelleri, haftalık kirası 49 bin avroya ulaşan mavi yolculuk tekneleri ile ilçenin tanıtımı yapılıyor.

İlçe merkezinde yürüyüş yapan gruptakiler, Bodrum Limanı'nda demirli mavi yolculuk teknelerini ziyaret etti. Acente yetkilileri, mavi yolculuğa çıkılan ahşap yatlardaki imkanlar, sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Mai Excellent Concierge Service Operasyon Müdür Yardımcısı Katerina Kotenko, gazetecilere, acente olarak VIP hizmetler sunduklarını, bu kapsamda 8 acentenin yetkilisi ile bir araya geldiklerini söyledi.

Kotenko, "Turizm acentesi olarak yurt dışından partnerlerimizi getiriyoruz. Ukrayna'dan gelenlere Bodrum'u tanıtıyoruz. Bodrum'un VIP düzeydeki otellerini tanıtıyoruz. Marinaya getirip buradaki yatları gösteriyoruz. Ukrayna tarafı birazcık Bodrum'u bilsin istiyoruz." dedi.

1 Mayıs'a kadar Bodrum'da kalacaklarını daha sonra Çeşme ilçesine gideceklerini belirten Kotenko, "Bodrum'un gerçekten VIP turizm potansiyeli var. Bodrum'un merkezi neresi, nerede ne olduğunu, tarihi yerlerini tanıtıyoruz. Otel dışında burada ne yapılabileceğini anlatıyoruz. Buradaki hareket Antalya'ya göre daha farklı." diye konuştu.

Acente yetkilileri, tekne ziyaretlerinin ardından bir otelde incelemede bulunmak üzere ilçe merkezinden ayrıldı.