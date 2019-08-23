Bodrum uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak

MUĞLA - Bodrum'un ev sahipliğini yaptığı, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin destekleriyle Demos Fuarcılık tarafından organize edilen Bodrum Dekorasyon Tadilat ve İnşaat Malzemeleri Fuarı açıldı.

Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi Fuar ve Sergi Alanı'nda, 22 Ağustos - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen fuar törenle ziyarete açıldı. Bodrum'dan ve farklı illerden toplam 75 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BESİAD Başkanı Engin Kaplan, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmi çeşitlendirmek ve Bodrum ekonomisini hareketlendirmek amacıyla fuarcılığa büyük önem verdiklerini belirterek, ilçeye en kısa zamanda modern bir fuar merkezi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Dekorasyon sektörünün temsilcilerini bir araya getiren fuarın, Bodrum'un günlük ekonomik döngüsüne büyük katkı sağladığını kaydeden Başkan Aras, kentin önümüzdeki yıllarda çok farklı fuarlara ev sahipliği yapacağını müjdeleyerek, bunlardan ilkinin uluslararası katılımlı bir Boat Show olarak tasarlandığını belirtti.

Başkan Aras'tan boat show müjdesi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki yıl ilkini yapacağımız bir Boat Show Fuarı'nı da burada sizlere müjdeliyorum. Bodrum'un merkez marinasında, antik limanında yapılacak. Bodrum guletlerinin, tirhandillerin, ayna kıç teknelerin özellikle sergileneceği ve bunun yanında yine dünyaca ünlü tekne firmalarının katılacağı büyük bir Boat Show planlıyoruz. 2020 Mayıs ayında yine Bodrum çok özel bir Boat Show ile buluşacak. İşlerimizin hep ulusal ve uluslararası düzeyde olacağını ifade etmiştik. Bu da bizim için güzel bir başlangıç olacak."

BESİAD Başkanı Engin Kaplan da fuarın yapı sektörüne, Bodrum'a ve ülke ekonomisine faydalı olmasını dileyerek desteklerinden dolayı Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler, daha sonra fuar stantlarını tek tek gezerek, katılımcı firmalarla sohbet etti.