Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı (2)
1 saat önce
İLK START VERİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları) için bugün ilk start verildi.
İLK START VERİLDİ Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları) için bugün ilk start verildi. 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığı yarışların ilk gününde optimist sınıfında, seniorlar ve juniorlar kategorilerinde toplam 350 sporcu yarıştı. İlk gün, 5 grupta toplam 15 yarış gerçekleşti. Birinci gün yarışları sonunda juniorlar kategorisinde Foça
Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Mert Doğan
, seniorlar kategorisinde ise A.R.M. Urla
Yelken Kulübü'nden Mustafa Öztuncel birinci oldu. Cumartesi gününe kadar sürecek BIOR, aynı gün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Mehmet Can
MERAL/BODRUM (Muğla),
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:14 Kaynak: DHA
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