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Bodrum'un adını dünyaya duyuracaklar - Son Dakika

Bodrum'un adını dünyaya duyuracaklar

11.07.2021 00:57
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Türkiye'nin turizmdeki cazibe merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesi için, tanıtım atağına geçildi.

Türkiye'nin turizmdeki cazibe merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesi için, tanıtım atağına geçildi. Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, başlattıkları 'Visit Bodrum Projesi' ile ilçenin tarih, turizm ve kültürel zenginliklerini dijital platformda tüm dünyaya duyuracaklarını belirterek, önümüzdeki süreçte Bodrum'u cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini kaydetti.

Bodrum Tanıtma Vakfı'nın (BOTAV) Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan Genel Kurulu'nda, ilçenin tanıtımına yönelik hazırlanan projeler masaya yatırılarak, oluşturulan güç birliğiyle elde edilen kazanımlara dikkat çekildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras, oda başkanları ve BOTAV üyelerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin turizmdeki cazibe merkezi olan Bodrum'un önünü açacak çalışmalar titizlikle ele alındı.

Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, genel kurulda yaptığı konuşmasında, uluslararası platformlarda birçok dijital faaliyete ve toplantıya katıldıklarını belirterek, her platformda Bodrum'u doğru bir şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. BOTAV'ın, Bodrum'un tanıtım gücü olarak kendini ifade etmeye başladığının altını çizen Başkan Aras, vakfın web sitesinde ve 'Visit Bodrum'a uzanan bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Visit Bodrum Projesi Bodrum'un dijital tanıtımı olması açısından çok önemli. Bunun için ciddi çalışmalar yapacağız"dedi.

25. yıla özel Botav Gecesi

BOTAV'ın kuruluşunun 25. yılına özel bir gece düzenleyeceklerini ve bu yönde 'Bodrum Şarkıları' adında bir albüm çalışması başlattıklarını ifade eden Aras, ses sanatçısı Metin Özülkü aranjörlüğünde Bodrum için söylenmiş tüm şarkıları bir albümde toplayacaklarını ve bu albümle Bodrum Kalesi'nde büyük bir konserle 25.yılı taçlandıracaklarını dile getirdi.

Bodrum Mutfak Sanatları Akademisi kuruluyor

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada BOTAV ve belediyenin birçok uluslararası projeye önemli katkı sunduğunu belirterek yöneticilere teşekkür ederken, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan da Başkent Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda önümüzdeki dönemde Bodrum Mutfak Sanatları Akademisi kurulacağının müjdesini verdi. Ceylan, BOTAV, Başkent Üniversitesi, Bodrum Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle imzalanan protokolle, Bodrum'da mutfak sanatı ile kültürünü yaşatacak bir merkezi Bodrum'a kazandırmış olacaklarını sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından, genel kurulda Bodrum'un tanıtımında nasıl bir yol izleneceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA

Ahmet Aras, Türkiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'un adını dünyaya duyuracaklar - Son Dakika


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