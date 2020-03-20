Bodrum'un dünyaca ünlü sahiller sokak hayvanlarına kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bodrum'un dünyaca ünlü sahiller sokak hayvanlarına kaldı - Son Dakika

Bodrum'un dünyaca ünlü sahiller sokak hayvanlarına kaldı

6 saat önce

Bodrum'un dünyaca ünlü sahiller sokak hayvanlarına kaldı Bodrum sahilleri ilk kez bomboş kaldı Turizmin gözbebeği Bodrum'un dünyaca ünlü sahilleri bom boş kaldı.

Bodrum'un dünyaca ünlü sahiller sokak hayvanlarına kaldı

Bodrum sahilleri ilk kez bomboş kaldı

MUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum'un dünyaca ünlü sahilleri bom boş kaldı. Binlerce kişinin uğradığı Bodrum'un en ünlü sahili Kumbahçe ise sokak köpeklerine kaldı.

İçişleri Bakanlığınca, 'korona virüs tedbirlerine" en çok uyan yerlerden biri de Bodrum oldu. İlçede kimse sokağa çıkmazken Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Sahillerin yanı sıra tüm sokak ve caddelerde ise çok az sayıda insan olduğu görüldü.

Kumbahçe sahilinde bir vatandaşın denize girdiği görülürken başka bir vatandaşın ise balık tuttuğu görüldü. Az sayıda vatandaşın sahilde gezmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kafe ve barların ise kepenk kapattığı sahil en sakin günlerini yaşıyor. Bodrum'un birçok cadde ve sokakları da sahilleri kadar bom boş olduğu görüldü. Bazı hediyelik eşyacılar ve konfeksiyon mağazalarının da kendi istekleriyle dükkanlarını kapatarak önlemlerini aldı. Yaz aylarında Milyonlarca yerli ve yabancı turistti ağırlayan Bodrum tamamen sensizliğe büründü.

Sahili çok sesiz gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken "bu sahiller kışın biraz daha sesiz olurdu ama bu kadar da boş kalmazdı" ifadelerini kullandılar.

Bodrum'da faaliyet gösteren AVM'lerde de çok sayıda mağaza, salgına karşı önlem amacıyla faaliyetlerini durdurdu. Korona virüse karşı yaklaşık bir haftadan beri AVM'lerde azalmaya başlayan müşteri trafiği, zincir mağazaların kapanmasıyla neredeyse sıfıra inerken sadece personellerin kaldığı, çok az sayıda vatandaşın ziyaret ettiği görüldü.

Bodrum'un dünyaca ünlü sahiller sokak hayvanlarına kaldı

Bodrum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:19 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı         
15:24
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak         
14:36
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 03:45:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'un dünyaca ünlü sahiller sokak hayvanlarına kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]