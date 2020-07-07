Bodrum'un "en sessiz" kafesi sezon açılışını yaptı - Son Dakika

Bodrum'un "en sessiz" kafesi sezon açılışını yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işitme engellilerin bir araya gelme fırsatı bulduğu "Sessiz Kafe" yeni sezon açılışını gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işitme engellilerin bir araya gelme fırsatı bulduğu "Sessiz Kafe" yeni sezon açılışını gerçekleştirdi.

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Turgutreis Mahallesi'nde iki yıl önce hizmete giren "Sessiz Kafe", ilçede yaşamını sürdüren işitme engellileri buluşturuyor. Moral bulmaları amacıyla açılan kafeye gelen işitme engelliler, işaret diliyle birbirleriyle sohbet edip burada keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen, yaptığı açıklamada, Bodrum Turgutreis Sessiz Kafe'nin 2020 sezon açılışını yaptıklarını belirtti.

Açılışa Bodrum Turgutreis ve çevre ilçelerden birçok misafirin katıldığını kaydeden Şen, "Bizi destekleyen ve açılışımıza gelen Adem Kuyumcu'ya teşekkür ediyoruz. Katılımlarından ve katkılarından dolayı kendisine plaket hediye ettik. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Turgutreis Mahallesi, Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'un 'en sessiz' kafesi sezon açılışını yaptı - Son Dakika
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