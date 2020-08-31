Bodrum'un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi - Son Dakika

Bodrum'un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi

Meşhur Bodrum geceleri sona ermeye başladı

MUĞLA - Ünlü turizm merkezi Bodrum'da eğlence mekanları teker teker mühürlenmeye başlandı. Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu ilçede 30 mekan mühürlendi. Yaklaşık 1 milyon lira ceza kesildiği, 25 bin iş yeri uyarıldı. Bazı işletmelere ise ceza kesildiği öğrenildi. 16 işletme süresiz mühürlenirken, 11 iş yeri 4 günlüğüne 3 iş yeri ise 15 günlüğüne mühürlendi.

Bodrum'da kafe ruhsatıyla gece kulübü işleten işletmeler sınırsız olarak Bodrum kaymakamlığınca mühürlendi. Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılmayan eğlence kulübü işletmecileri kafe ruhsatı alarak eğlence kulüplerini işletmeye başladı. Ruhsata aykırı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ünlü gece kulüpleri zabıta ekipleri tarafından teker teker mühürlendi.

Sosyetenin ünlü mekanı kapatıldı

Sosyetenin ve ünlü isimlerin uğrak mekanı olan marina yat kulüp sosyal mesafe kurallarına uymadığı Bodrum kaymakamlığı tarafından tespit edildi. Bir çok ünlü ismin sahne aldığı, Türkiye'nin en zengin insanlarının eğlenmek için gittiği eğlence mekanı Bodrum zabıta ekipleri tarafından 4 günlüğüne mühürlendi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan marina yat kulüp eğer tekrar pandemi kurallarına uygun işletilmediği taktirde 15 günlüğüne kapatılacağı öğrenildi.

Dünya'nın ilk yüzen diskosu sınırsız kapatıldı

Dünya'nın ilk yüzen diskosu olarak bilinen Catamaran'da zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Dünya'nın ve Türkiye'nin ilk yüzen diskosu olarak bilinen ve binlerce turisti günlük ağırlayan catamaran'a baskın yapan zabıta ekipleri catamaran'ın girişine mühür vurdu. Sınırsız olarak kapatılan yüzen diskonun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Gümbet barlar sokağı karanlığa büründü

Türkiye'nin en ünlü gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet barlar sokağı ise yaklaşık 15 gün önce tüm eğlence kulüpleri kapatıldı. Günde yaklaşık 10 bin turisttin uğradığı barlar sokağı sessizliğe büründü. Ünlü isimlerin her gece sahne aldığı eğlence mekanlarının ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Beach kapatılıyor

Pandemi sürecindeki 3 kurala uymayan beachlerde kapatılmaya başlandı. Mesafenin, hijyenin ve maskenin hiçe sayıldığı bazı beach cluplerinde kapılarına mühür vuruldu. Bazı işletmeler ise mühürlenmelerine tepki göstererek alkışla protesto yaptı.

İlçe hıfzıssıhha kurulu tarafından Bodrum'da kuralara uymayan işletmeler önce uyarıldı, sonra para cezası kesildi. Kurallara, uyarılara ve para cezasına aldırış etmeyen işletmeler 4 günlüğüne faaliyetleri durduruldu. 4 gün sonunda mekanlarını açan işletmeciler tekrar pandemi kurallarına uymayınca bu sefer 15 günlüğüne kapatıldığı öğrenildi