Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika

Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Tatil cenneti Bodrum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası geçen yıllara göre artan deniz turizmi hareketliliğinin önümüzdeki aylara da sarkması bekleniyor.

Tatil cenneti Bodrum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası geçen yıllara göre artan deniz turizmi hareketliliğinin önümüzdeki aylara da sarkması bekleniyor.

Kovid-19 sürecinde izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri de Muğla'nın eşsiz koyları oldu. Yeşille mavinin buluştuğu koylarda mega yat hareketliliği devam ediyor.

Tatil için dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un yanı sıra, Gökova'nın eşsiz koylarını tercih ediyor.

Salgın dolayısıyla kalabalıktan uzak sessizlik ve huzuru arayanlar, kendilerine ait veya kiraladıkları lüks yatlarda doğayla iç içe tatil imkanı buluyor.

"Deniz turizmi güzel bir sezon yaşadı"

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri Galip Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütün turizm destinasyonlarının çok büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Türkiye'ye son zamanlarda Rusya ve Arap ülkelerinden gelen misafirlerle bir ölçüde toparlanma yaşadıklarını aktaran Gür, özellikle deniz turizminin çok revaçta olduğunu dile getirdi.

Bu yıl çok büyük mega yatların ve teknelerin koylardaki yoğunluğuna şahit olduklarını anlatan Gür, " Marmaris'e kadar yat yoğunluğu yaşandı. Yurt dışına gidemeyen bütün yatlar kendi kıyılarımızda kaldı. Deniz turizmi bu ölçüde güzel bir sezon yaşadı." dedi.

Gür, tatilcilerin teknede ve koylarda tatil yapmayı daha çok tercih ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gerekli önlemleri aldıktan sonra, koylarda ve teknede tatil yapmayı tabi ki daha az riskli olarak düşünüyorlar. Bu nedenle geçen yıla göre bu yıl özellikle tekne kiralayıp, tekneyle tatil yapmak daha revaçta oldu. Turizmde pandeminin etkilerine genel olarak baktığımız zaman her ülke gibi bizde çok düşüş yaşandı. Turizmden beslenen sektörler çok etkilendi. Bu sadece bizim sorunumuz değil, tüm dünyanın sorunu oldu. Maalesef artık bunu bu yıl böyle kabullenmek zorunda kalacağız."

"Hem güvenli, hem de istedikleri hizmeti alabiliyorlar"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç de mega yatların Bodrum ve ülke turizmi için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Mega yatların koylardaki güzelliğinin yanında ekonomik katkısının da tartışmasız olduğunu aktaran Dinç, "Mega yatlar özellikle Bodrum ve Marmaris gibi bölgeleri tercih ediyor. Hırvatistan ve Yunanistan'a gidemeyen mega yatlar, hem güvenli hem de istedikleri hizmeti alabildikleri için bu bölgeyi tercih ediyor ve koylarımızı süslüyor. Deniz turizmimiz, tanıtımımız ve ülkemiz için çok güzel gelişmeler." diye konuştu.

Dinç, bölgeye gelen yat sayılarını daha da artırmak için önümüzdeki yıl da tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Bodrum'un her ülkeden rağbet gören bir tatil merkezi olduğunu vurgulayan Dinç, "Geçen yıl Bodrum'a Rusya'dan gelen misafirlerimizin sayısı azdı. Rusya'dan gelen misafirlerimizin geçen yıla göre sayılarının artmış olması bizleri sevindiriyor." ifadesini kullandı.

Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu
Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu
Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu
Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

Türkiye, Bodrum, Rusya, Gür, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'un eşsiz koyları izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika

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