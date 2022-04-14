BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU - Son Dakika
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BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU

14.04.2022 12:15

TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illerinin başında gelen Muğla'da etkili olan yağmurlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı.

TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illerinin başında gelen Muğla'da etkili olan yağmurlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı. Bodrum'un içe suyunu ihtiyacını karşılayan Mumcular ve Geyik Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bu iki barajdan sağlanan su miktarı, Bodrum'da 250 bin ile 400 bin arasında nüfusa yetecek bir su miktarıdır. Yalnızca bunun büyük bir kısmı yüzde 50'ye varan bir kısmı, iletim hattında kayboluyor. Bu fırsatı değerlendirerek, gerek kentsel alt yapımımızı hazırlıklı hale getirmemiz lazım" dedi.

Muğla'da geçen ekim ve kasım aylarında beklenen miktarda yağmur yağmayınca su rezervleri geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı ocak ayına kadar etkili olan yağışlarla birlikte yüzde 62'ye, Geyik Barajı'nda ise kullanılabilir su oranı yüzde 59'a ulaştı. Aradan geçen 3 ayın ardından kuvvetli yağışlarla birlikte her iki barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Her iki barajda rezervuarımız tamamen dolmuş durumda. Yaz aylarında bu iki barajdan Bodrum'a sağlanan istihkak, herhangi bir sorun yaşanmadan temin edileceği noktadır" dedi.

'İLETİM HATTINDA YÜZDE 50 KAYIP VAR'

Barajdan verilen suyun iletim hattında büyük bir bölümünün kaybolduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "2021 su yılında ülke genelinde, Karadeniz ve Marmara bölgesi haricinde bir kuraklık söz konusuydu. Gerek yağış miktarında gerekse karasal su kaynaklarında azalma söz konusuydu. Nisan ayı itibariyle geldiğimiz noktada durum tam tersine döndü. Özellikle ülkemizin güney kesimlerinde, yağış miktarında geçmiş yıllara göre yüzde 25 civarında artış var. Mumcular Barajı ve Geyik Barajı Bodrum'a içme suyu temin eden önemli iki kaynak. Her iki barajda rezervuarımız tamamen dolmuş durumda. Yaz aylarında bu iki barajdan Bodrum'a su sağlama konusunda sorun yaşanmayacaktır. Geyik Barajı'nın tamamen dolması ilave istihkaklarında tamamen sağlanabileceği anlamına geliyor. Burada atlanmaması gereken husus var. Bu iki barajdan sağlanan su miktarı, Bodrum'da 250 bin ile 400 bin arasında nüfusa yetecek bir su miktarıdır. Yalnızca bunun büyük bir kısmı yüzde 50'ye varan bir kısmı, iletim hattında kayboluyor. Bu fırsatı değerlendirerek, kentsel alt yapımımızı hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Yeni rezervuarlar ve yeni içme suyu kaynaklarını araştırmamız lazım" diye konuştu.

Bodrum'un nüfusunun dinamik bir nüfus olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, şöyle devam etti:

"Pandemiden sonra nüfusu 500 bine dayanmakta yaz aylarında, 1 ve 1.,5 milyona kadar ulaştığı anlar olabiliyor. Kentsel alt yapımızı iklim değişikliğine dayanıklı hale getirebildiğimiz durumda gerekse su kaynaklarını çeşitlendirmemiz durumunda, su temininden kaynaklı sorunların üstesinden gelebiliriz. 150 civarında su kuyusu var. Bu kuyulardan da su temin edilerek ancak kısıtlı bir şekilde Bodrum'a su temini sağlanabiliyor."

BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU
BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU

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Geyik Barajı, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'UN İÇME SUYUNU BESLEYEN 2 BARAJ TAMAMEN DOLDU - Son Dakika


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