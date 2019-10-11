Son Dakika Haberleri: Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu...
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu...

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu...

13 dakika önce

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı.

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu..., System.String[]

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

İçmeler, Bodrum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
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