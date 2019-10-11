Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu...
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Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA
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