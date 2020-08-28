Bodrum'un ilgi odağı oldu, herkes bakakaldı - Son Dakika

Katar kraliyet ailesinin 200 milyon sterlin değerindeki "Katara" isimli süper yatı, Bodrum'a demirledi. Üzerinde helikopter olan yatı görenler ise bakakaldı.

2010 yılında Almanya'da inşa edilen 124 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki süper yat "Katara", gece saatlerinde Bodrum'a geldi. Üzerinde bir helikopter bulunan Katar bayraklı yat, yeni limana demirledi. Fiyatının 200 milyon sterlin olduğu öğrenilen "Katara", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Sakarya'dan Bodrum'a tatile gelen Necip Şahin gördüğü yat karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Muhteşem. Benim imkanım olsa hayatım boyunca onun içinde yaşamak isterim. Böyle bir yat, rüyalarımızı süslüyor. Böyle bir yata binmek bana Dubai'de nasip olmuştu. Hayatın boyunca içinden hiç çıkmazsın. İnşallah bize de bir gün nasip olur" dedi.

Güvertesi tik ağacından yapılan "Katara", alüminyum üst yapıya sahip çelik bir gövdeye sahip. Saatte 20 knot hıza ulaşabilen yat, 95 mürettebatla 34 kişiyi ağırlayabiliyor. Yatın mevcut Katar Emiri Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani'ye veya Katara Hospitality Group başkanı Şeyh Nawaf bin Jassim Bin Jabor Al-Thani'ye ait olduğu bildirilirken, süper yatın ilçeden ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.

"Deniz dibini gören odalar bile var"

Üzerinde helikopter pisti bulunan yatta spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, sauna ve jakuzi bulunuyor. 2 jetski, araç otoparkı ile bir motor yat da yatın içerisinde bulunanlardan bazıları. Deniz dibini gören odalar ve denizaltı da yatın özellikleri arasında bulunuyor. - MUĞLA