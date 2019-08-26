Son Dakika Haberleri: Bodrum'un nabzını tutacak uygulama
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Bodrum'un nabzını tutacak uygulama

1 saat önce

Bodrum'un eğlence, konser, festival, sergi, etkinlik ve gurme lezzetlerini duyurmak ve takip etmek için BodrumExtra uygulaması kuruldu.

Bodrum'un nabzını tutacak uygulama, System.String[]

Bodrum'un eğlence, konser, festival, sergi, etkinlik ve gurme lezzetlerini duyurmak ve takip etmek için BodrumExtra uygulaması kuruldu.


Bodrum severler nerede konser var, nerede etkinlik var hepsini telefona yüklenen ücretsiz uygulama ile görebilecek takvimden takip ederek paylaşabilecek. Bodrum'daki tüm etkinlikler android ve ios uygulamalarına yüklenecek olan Bodrum Extra uygulaması ile görülecek. SMK Danışmanlık tarafından tasarlanan ve hiçbir üyelik gerektirmeyen uygulamada yaz aylarında Bodrum'a gelecek yerli ve yabancı turistler gidecekleri konserleri, restoranları, eğlence mekanlarını ve etkinlikleri uygulama sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilme imkanı sağlayacak. - MUĞLA

Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
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