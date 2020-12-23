Bodrum'un tarihi "Halikarnassos Surları" gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

Bodrum'un tarihi "Halikarnassos Surları" gün yüzüne çıkarılıyor

23.12.2020 23:37

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarihi "Halikarnassos Surları"nın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarihi "Halikarnassos Surları"nın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.

Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi denetimdeki Halikarnassos Batı Sur Duvarları Kurtarma Kazısı ve Temizlik Çalışmaları Projesi, Borum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfının ortak çalışmasıyla gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediye Bakanı Ahmet Aras, Eskiçeşme Mahallesi'nde projenin birinci etap çalışmalarının başlatıldığı alanda düzenlenen basın toplantısında, çalışmanın ilçenin tarihi ve turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Karya'nın başkentini, Mylasa'dan Halikarnassos'a taşıyan Satrap Mausolos tarafından inşa edilen surların, M.Ö. 377-362 döneminde yapıldığını anlatan Aras, "Halikarnasos surları, duvarları, kuleleri, Mylasa, Pedesa ve Myndos kapıları ile sadece bir sur değil, önemli bir anıt eser olarak kabul ediliyor. 7 kilometre uzunluğundaki surların, 5 kilometreye yakın bir kısmı yer yer ağır tahribatlara uğramış olmasına rağmen, günümüze kadar ulaşabilmiş durumda." dedi.

Aras, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sur duvarlarının üzerinde bulunduğu özel arazilerin sahiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bir hazinenin üstünde oturduklarını dile getiren Aras, "Bu bizim ortak mirasımız. Bir yandan kentimizin tarihsel mirasını ortaya çıkarmak için projeler geliştirmeye devam ederken, bir yandan da doğal mirasımızın korunması için mücadeleyi elden bırakmıyoruz." diye konuştu.

Projenin danışmanlığını yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler de "Halikarnassos Surları"nın yeniden gün yüzüne çıkarılmasının ve bunlarla ilgili bir koruma projesinin geliştirilmesinin takdire değer olduğunu belirtti.

Halikarnassos'da yaklaşık 50 yıldır çalışan Danimarkalı ekibin de projeyi önemsediğini vurgulayan Diler, "Bu surlar kentin kendi kimliğinin ortaya çıkmasına da yarayacak. Bu çalışma uzun bir süreç alacak ve etaplar halinde yapılacak. Bu çalışmanın sonucunda tüm Bodrumluların artık nasıl bir kentte yaşadığını daha iyi anlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AKADEMİA Vakfı Başkanı Özay Kartal da Bodrum halkına, turizmine ve ülkeye faydalı projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Bodrum'un tarihi Halikarnassos Surları gün yüzüne çıkarılıyor
Bodrum'un tarihi Halikarnassos Surları gün yüzüne çıkarılıyor
Bodrum'un tarihi Halikarnassos Surları gün yüzüne çıkarılıyor
Bodrum'un tarihi Halikarnassos Surları gün yüzüne çıkarılıyor

Arkeoloji, Bodrum, Muğla, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'un tarihi 'Halikarnassos Surları' gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika


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