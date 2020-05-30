Kumbahçe, Göltürkbükü , Gölköy , Gündoğan , Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarında başlayan çalışmalar, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı 30 halk plajında gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, plajlarda Kovid-19 tedbirlerine göre düzenlemeye gitti. Sosyal mesafe kuralı gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre mesafeyle yerleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde temizlik çalışması yapıldı.

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