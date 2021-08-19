Bodrum'un yeni gözdesi alkolsüz aile oteli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl açılan alkolsüz aile oteli bu yıl Bodrum'daki en gözde oteller arasına girdi.

Bodrum'da geçtiğimiz yıl açılan The Oba Otel alkolsüz aile konsepti ile bu yıl yerli ve yabancı turistlerin en gözde oteli oldu. Aileleri ile otele gelen turistler gönül rahatlığı ile Bodrum'da denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Kadınlara özel alanlarıyla ön plana çıkan otelde, ortak kullanım alanları da bulunuyor. Kadınlara özel havuz ve plajın yanı sıra ortak kullanım alanlarında aileleri ile keyifli bir tatil yapmak isteyen turistler için de seçenekler bulunuyor.

Oba Otel Genel Müdür Hakan Şamhal kadınlara daha çok özen gösterdiklerini belirterek, "Hem Bodrum'un hem de bölgenin ihtiyacı olan açığını kapatmış bulunuyoruz. Alkolsüz ortamı tercih eden misafirlerimiz için çok keyifli bir tesis oldu. Üst düzey, kaliteli aile içinde evleri gibi hissedecekleri keyifli bir mekan yaptık. Pandemi şartları gereğiyle de açık büfe yerine alakart hizmetle her noktadan misafirin ayağına hizmet götürüyoruz. Kaliteyi yüksek tutarak gelen misafirlerimizin Bodrum'da böyle bir yerin varlığını bildirip, misafirlerimizi mutlu bir şekilde evlerine uğurluyoruz. Bu konseptle Ortadoğu, Türk Cumhuriyetlerinden, Avrupa pazarından ve iç pazardan ciddi bir misafir kitlesini Bodrum'a kazandırdık" dedi.

Şamhal, otelde kadınlara özel plajının bulunduğunu ifade ederek "Bizim otelimiz alkolsüz aile tesisidir. Sadece bayanlara özel bir alanımız var. Kadınların havuz, denize girdikleri bir bölüm var ama diğer tüm alanlar ailecek ortak kullandıkları bir alan. Sadece erkeklere ait bir bölümümüz yok. Bayanları biraz daha özellikli kıldığımız bir konseptimiz var. Bayanlar bizim başımızın üstünde yeri var, bayanlar ne kadar mutlu bizde o kadar mutlu oluyoruz. Bence turizmin doluluk oranını belirleyen kitle de kadınlardır" şeklinde konuştu.

Oba Otel Genel Müdür Hakan Şamhal "Gelen bütün misafirlerimiz mutlu bir şekilde gidiyorlar. Böyle bir tesisin varlığından gönül rahatlığı ile buraya geldiklerini söyleyerek tanıdıklarına da tavsiye ediyorlar. Geçen sene 2 ay işlettik, test sürüşü yaptık diyelim. Şu anda otel doluluğumuz yüzde 90'ın üzerinde. Bunun yüzde 75'ine yakını gelen misafirlerin tavsiyesi ile gelenlerden oluşan bir gurup. 2'ci yılda böyle bir misafir portföyü oluşturmak kolay değil. Çok ciddi bir misafir kitlesi ve portföyümüz oluştu. Muhtemelen seneye daha da keyifli olacak. Biz bu konsepte Bodrum'u temsil ederek güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Kalitemizi daha üst seviyelere taşıyarak keyifli bir misafir kitlesi oluşturacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA