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Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi - Son Dakika

Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi

25.06.2021 14:53
Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un Torba Mahallesi'nde 31 dönüm arazı üzerine inşa edilen yeni otogar hizmete girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un Torba Mahallesi'nde 31 dönüm arazı üzerine inşa edilen yeni otogar hizmete girdi. Yeni otogarın Bodrum'a çok yakıştığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum için önemli bir hizmeti daha vatandaşların hizmetine sunmanın ve verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni otogar hizmete girdi. Bodrum Torba kavşağında 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan otogar 74 milyon liraya mal oldu.

Türkiye'de İlk Kez Bir Otogarda Elektrikli Araçlar Şarj Edilebilecek

Bodrum Torba kavşağında hizmete giren yeni otogar, çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek. İnşaat alanı 17 bin 117 metrekare olan otogarda şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç olarak tasarlandı. Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon bulunuyor. Yeni otogarın konumu dolayısıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu yaşanan İlçede şehirlerarası toplu taşıma araçlarından kaynaklanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Başkan Gürün, "Bodrum'a yakışan, modern bir otogarı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Bodrum'da yapımı tamamlanan otogarın faaliyete girmesi nedeniyle İlçenin önemli bir eksiğinin ortadan kalktığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın dünyaya açılan kapısı olan Bodrum'a yakışan bir otogar olduğunu belirtti. Başkan Gürün, " Bodrum sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı turizm merkezlerinin başında geliyor. Muğla güneşlenme süresi bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir. Bodrum Otogarı çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretiyor. Büyükşehir Belediye'mizin Muğla genelinde kurduğu güneş panellerinin en büyüğü Bodrum Otogarı çatısındaki güneş panelleridir. 640 kwh gücündeki panellerle tükettiği enerjiyi ve fazlasını çatısında üretecek. Geleceğin teknolojisi olacak elektrikli araçlar için de Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyonumuz Bodrum otogarımızda var. Eski otogarın Bodrum ilçemizin en işlek yerinde olması nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı da yeni otogarımızın faaliyete girmesiyle bir nebze olsun rahatlayacak. Bodrum ilçemizde başlattığımız alt yapı, liman, yaşam merkezi, otogar gibi dev yatırımları tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu, bu güzel şehre hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. " diye konuştu.

Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi
Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi
Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi
Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi
Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi
Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi

Türkiye, Bodrum, Turizm, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Yeni Otogar Hizmete Girdi - Son Dakika Ekonomi


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