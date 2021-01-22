Bodrum'un yüksek gelirli düğünlerin merkezi olması hedefleniyor - Son Dakika

Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği Avrupa ve Asya'dan sorumlu Başkanı Murtaza Kalender, Bodrum'u düğün sektöründe daha üst seviyelere taşımak için çabalayacaklarını söyledi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan Kalender, Bodrumlu turizmci Fatih Öztarakçı'yı derneğin Bodrum Bölge Başkanlığına atadı. Öztarakçı'ya atamasıyla ilgili mazbatası, Kalender tarafından takdim edildi.

Kalender, etkinlikte gazetecilere, düğün sektörünün dünyada 300 milyar dolarlık pazar hacmi olan bir sektör olduğunu söyledi.

Bodrum'u bu sektörde daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını belirten Kalender, "Bodrum her anlamda müthiş bir düğün destinasyonu. Burası çok önemli bir yer. Hedefimiz önümüzdeki yıl en az 50 ayrı yüksek gelirli nitelikli düğünü Bodrum'a getirmek. Bodrum'daki turizmci paydaşlarımızla iş ortaklarımızla birlikte hedefimiz bu." diye konuştu.

Uluslararası Düğün Profesyonellerini 5-8 Eylül'de İstanbul'da bir araya getireceklerini anlatan Kalender, bu toplantıyı bir sonraki yıl Bodrum'da yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Derneğin Bodrum Bölge Başkanı Fatih Öztarakçı da düğün organizasyonlarının önem arz eden ve yatırım isteyen riskli bir çalışma olduğuna işaret etti.

Düğün sahiplerinin bu nedenle en iyi referansla çalışmak istediğine dikkati çeken Öztarakçı, "Murtaza Kalender başkanımızın Avrupa ve Asya'dan sorumlu olması bizim için çok büyük avantaj sağlıyor. Başkanımız 1,5 ay önce Meksika'daydı, oradaki bütün düğün profesyonelleriyle görüşüp organizasyonu Yunanistan ve İspanya'dan alarak İstanbul'a getirdi." dedi.

Bodrum'u düğün piyasasında ön plana taşımak istediklerine değinen Öztarakçı, "Eylül'de 300'e yakın düğün profesyoneli İstanbul'a geliyor. Bu kişiler dünyadaki bütün nitelikli düğünleri organize eden kitleler. Biz bu kitlelerin konferansında 12 dakika Bodrum tanıtımı yapacağız. Bodrum'u ön plana çıkararak bu yarışta ön planda olduğumuzu, düğün talebine cevap verebilecek nitelikte olduğumuzu belirteceğiz. Biz buna inanıyoruz. Bu yıl burada hazır yapacağımız iki düğünümüz vardı ancak salgın nedeniyle askıya aldık. Bodrum'un kentsel kimliği var. Düğün yapmak için en büyük avantajda buna sahip olmak. Bu avantajları iyi kullanmamız gerekiyor. Bodrum artık marka bir şehir." diye konuştu.