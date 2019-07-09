Son Dakika Haberleri: Bodrum ve Çeşme'de antik tiyatroda Ferhat Göçer rüzgarı esecek
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Bodrum ve Çeşme'de antik tiyatroda Ferhat Göçer rüzgarı esecek

1 saat önce

MUĞLA (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Bodrum ve Çeşme'de sahne alacak.

Bodrum ve Çeşme'de antik tiyatroda Ferhat Göçer rüzgarı esecek, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Bodrum ve Çeşme'de sahne alacak. 'Anadolu Aryaları' projesi kapsamında gerçekleşecek konserler antik tiyatroda görsel şölen sunacak.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ilk olarak 12 Temmuz Cuma günü sevenleri ile Bodrum'da buluşacak. Tarihi MÖ 400'lü yıllara dayanan ve Muğla'nın en önemli turizm bölgelerinden olan Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak Göçer'e sahnede Çukurova Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konserin saati ise 21.30.

'Anadolu Aryaları' projesi kapsamında ikinci konser ise 14 Temmuz Pazar günü İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de gerçekleşecek. Yine Çukurova Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserde Ferhat Göçer 5 bin kişilik Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.

İki organizasyonun biletleri ise internet üzerinden www.biletinial.com sitesinden alınabiliyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
Ferhat Göçer, Bodrum, Muğla, Çeşme, Magazin
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