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Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki toplam 125 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki toplam 125 kaçak göçmen yakalandı.

Pazar günü gelen ihbarlarla Bodrum'un Yalıkavak açıklarında 2 göçmen grubun kaçak geçiş yapmaya çalıştığını öğrenen ekipler, harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 56'sı Suriye, 14'ü Filistin, 5'i Irak, 2'si Mısır ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere 78 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 19'u kadın ve 23'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Datça açıklarında aynı gün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi ise lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye, 10'u Filistin, 4'ü Somali, 4'ü Irak ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere 47 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 14'ü kadın ve 15'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Yakalanan 125 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:12 Kaynak: DHA
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