Bodrum ve Datça'da öğrenciler karne sevinci yaşadı - Son Dakika
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Bodrum ve Datça'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

17.06.2022 18:45
Bodrum ve Datça'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

Bodrum ve Datça'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Bodrum ve Datça'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Bodrum Profilo Marina İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Kaymakam Refiki Mücahit Zıvlak, Bodrum Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Turkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Şube Müdürleri, Okul İdarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi. Ardından Profilo Marina İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halkoyunu gösterisi ve koro dinletisi programı sahnelendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinin katılımıyla Hüseyin Boyacı İlkokulunda da karne dağıtımı töreni düzenlendi.

Tören sonrasında ilkokul öğrencilerine okuma kitabı hediye edildi. Öğrenciler polislerle bir süre sohbet edip fotoğraf da çektirdi.

Datça

Datça ilçesinde Mustafa Kutluay İlk/Ortaokulunda yapılan karne törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal katıldı. Aldal burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yararlı ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek iyi tatiller diledi.

Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı. İlçede 2 bin 988 öğrencinin karne aldığı öğrenildi.

Ayrıca, Hayırsever Zeliha Taş'ın destekleriyle bakım, onarım ve tadilatının yapıldığı Mustafa Kutluay İlk/Ortaokulunun ek binasının açılışı da yapıldı.

Yemekhane ve anasınıfı dersliklerini içeren binanın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı.

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Kaynak: AA

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