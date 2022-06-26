Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı - Son Dakika
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Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı

26.06.2022 15:02
Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM-5 ve KIYEM-6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM-5 ve KIYEM-6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti.

Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekneden yapılan çağrı üzerine bölgeye gönderilen KIYEM-6 can kurtarma botu tekneyi yedekleyerek Bodrum'a emniyetle yanaştırdı.

Fethiye açıklarında da makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 botuna yedeklenerek Fethiye Limanı'na yanaştırıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fethiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı - Son Dakika
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