Bodrum ve Fethiye'de iş yerlerinde yangın - Son Dakika

Bodrum ve Fethiye ilçelerinde iş yerlerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Bodrum'da Bahçelievler Mahallesi Belediye Bulvarı'ndaki bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini de tehdit eden alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Fethiye'de ise Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.