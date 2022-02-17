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Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun - Son Dakika

Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun

17.02.2022 21:51
Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun

Geçen yaz büyük bir yangın faciası yaşayan Muğla'da yangından etkilenen ailelerin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Geçen yaz büyük bir yangın faciası yaşayan Muğla'da yangından etkilenen ailelerin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Kırsal mahallelerdeki çiftçilere yem, fide, havyan desteklerinin devam ederken, Milas ve Bodrumlu 70 kadın üreticiye 700 koyun ve 28 koç teslim edildi.

Milas ilçesi Dörtyol'da gerçekleştirilen törende Bodrum ve Milaslı üreticilere 135 bin adaçayı ve kekik fidesi de dağıtıldı. Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, STK temsilcileri muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında yangın süresince gösterilen olağanüstü çabadan ve yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Saylak, "Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bize düşen bir görev var. Biz üreticimizin, köylümüzün yanı başında olacağız. Hiç bir şey veremiyorsak tuttuğu küreğin sapından biz de tutacağız. Benim köylüm, bu millet, bu ulus kadim bir millettir. Gencecik erleri Çanakkale'de şehit olmuştur. Ulusal Kurtuluş savaşında Anadolu'dan düşen çizmelerini hep birlikte çıkarmıştır. Türkiye bu günlerden de çıkacak güce, kararlığa ve onurlu bir millete sahiptir. Söz vermiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Bakanımız da dedi ki, 'yaralarınızı saracağız' Sonuna kadar bize düşen, devletimizin verdiği sözü yere düşürmemektir. Bugün geldiğimiz noktada Muğla genelinde 2022 ve 2023 yılları içerisinde bugün dağıtımını yapacağımız 700 koyun Milas ve Bodrum'daki kadın üreticilerimize kadın dayanışması ile koyun yetiştiriciliği kapsamında dağıtımı yapılıyor. Allah nasip ederse 2 yılda bin kadınımıza 10 bin koyun ve 400 koçu dağıtmış olacağız. Bir hedefimiz var. Doğumu gerçekleşen dişi kuzuların yüzde 50'sini sürülerinizde tutacak, geri kalan dişi ve erkek kuzularınızın değerlendirmesi sizlere ait. Bu proje sonuçları ile 5 yıl boyunca teknik personellerimiz tarafından takip edilecek. Sadece 5 yıl içerisinde öngördüğümüz rakam 74 milyon liralık bir gelir hedefinden söz ediyoruz. Bin kadınımıza 5 yıl içinde dişi kuzu ve erkek kuzudan bu geliri hedefliyoruz. 5 yıl süre sonunda 33 bin anaç koyuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu Muğla için çok ciddi bir rakamdır" dedi.

(Bekir Tosun - Oktay Çayırlı/ İHA)

Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun
Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun
Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun
Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun
Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun

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Mustafa Ünver Böke, Yangın, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum ve Milas'ta 70 kadın üreticiye 700 koyun - Son Dakika


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