BODRUM VE MİLAS'TA YANAN ALANLAR DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde zarar gören ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi. Milas Beyciler Mahallesi'nde, geçen 31 temmuzda başlayan orman yangını Milas'ın yanı sıra Bodrum'u yaktı. Bodrum ve Milas'taki yanan binlerce hektarlık ormanlık alanlar dron ilhavadan görüntülendi. Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer tarafından çekilen dron görüntü ve fotoğraflarda geçmişte yemyeşil olan binlerce hektar alanın kapkara hali yürekleri dağladı. Tezer, yangın felaketi yaşadığımız Aşağı Mazı, Çökertme Sahili, Çökertme Köyü, Gökbel Yokuşu, Mazı İnce Yalı, Yeniköy, Yukarı Mazı bölgelerimizi görüntüleme amaçlı 6 gün dolaştığını belirterek, "Dron ile hava fotoğrafları, videoları çektim. İki saat üzeri video, yüzlerce fotoğraf arşivledim. Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket. Bizleri bu duruma düşürenleri değil bizler, torunlarımız dahi unutmayacak" dedi.