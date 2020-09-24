Bodrum ve Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu şüphelinin üzerindeki aramada çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonun Bodrum ayağında çok sayıda adreste yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 8.42 gr esrar ve 2 kök hintkeneviri, Milas'ta ise 5 parça halinde toplam 445.84 gr metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1550 TL, 25 dolar ve 200 Ukrayna grivnası ele geçirildi. Şüpheliler K.Ç., D.U., S.B. ve Özbekistan uyruklu N.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Özbek şüphelinin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu belirlenip, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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