Bodrum'da çıkan yangın büyüyor - Son Dakika
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Bodrum'da çıkan yangın büyüyor

14.07.2023 18:41

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyor. Alevler geniş bir alana yayılırken, havadan ve karadan müdahale başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü uçak ve helikopterlerle yangına müdahale ederken, yer ekipleri de karadan destek veriyor. Muğla büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor.

Milas- Bodrum Havalimanı kavşağında yol kenarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yol kenarındaki otların tutuşması ile başladığı öğrenilen orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini söyledi.

HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE EDİLİYOR

Karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği yanına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman yangın işçisi söndürme çalışmasına katılıyor. Yangına Milas ve Bodrum Belediyelerinin su tankerleri, yangın gönüllüleri, Jandarma ve Polis TOMA'ları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ile de müdahale ediliyor.

BAKAN YUMAKLI, BÖLGEYE İNTİKA EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ta orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmektedir" denildi.

Bodrum'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

YAŞLILAR TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı AA muhabirine, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin devam ettiğini söyledi. Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirdi.

BAŞKAN TOKAT ALEVLER AKYOL VE KEMİKLER MAHALLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangın çıkan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Milas Belediyesi filosundaki araçların ve arama-kurtarma ekibinin de görev aldığı söndürme çalışmalarına katılan Başkan Tokat, yangındaki son gelişmeleri paylaştı.

"RÜZGAR BÖYLE DEVAM EDERSE YANGIN ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Yangının, saat 15.00 civarlarında Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında başladığını dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi. Başkan Tokat, "Şu an Bodrum Karayolu üzerinde bir otoparktayız ve alevler yola 100 metre kadar yaklaşmış durumda. Havadan müdahale sürüyor. Rüzgar bu şekilde devam ederse yangın etkisini artıracaktır. Şu an bulunduğumuz bölge; otoparkların, akaryakıt istasyonlarının, araç showroomlarının olduğu bir bölge" diye konuştu.

"KİMSENİN BİZE BUNU YAPMA HAKKI YOK"

Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığını dile getiren Başkan Tokat, Bu yangın, "Milas-Bodrum Karayolunun hemen yanında başlamış olan bir yangın. Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bizim bölgemiz yaz sezonlarında hareketli bir bölge. Bölgeyi çok seviyorlar, tatile geliyorlar. Ama kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Sık sık uyarımızı yapıyoruz. Bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen geliş, gidişiniz esnasında karayoluna sigara atmayın. Alevler, şu an Akyol ve Kemikler mahallerini tehdit ediyor" dedi.

Bodrum'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bodrum'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: İHA
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