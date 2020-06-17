Bodrum Yat Limanı altyapı çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika

Bodrum Limanı'nda 20 bin metre karelik alandaki altyapı düzenlemesi çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin arasında yer gelen Bodrum'da 20 bin metrekarelik alanda liman altyapı ve meydan düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

15 Haziran tarihi itibarıyla limana elektrik ve içme suyu verildiği belirtilen açıklamada, limanda bulunan tekne ve yatların da düzenli elektrik, su ve altyapı sistemine kavuştuğu ifade edildi.

Bodrum Yat Limanı meydan çalışmasında 10 bin 500 metrekarelik kaplama işinin tamamlandığı anlatılan açıklamada, andezit kaplanacak yaklaşık 250 metrekare bir alanın kaldığı ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, limanda özellikle yaz sezonunda 5 bin hareketli tekne trafiği olduğunu söyledi.

Bodrum'a gelen misafirlere limanın yeni yüzüyle Bodrum'a yakışır bir biçimde hizmet vereceklerini belirten Dinç, "Yurt dışından gelecek olan tekneler için gümrüklerin 1 Temmuz itibarıyla açılacağı öngörülüyor. Bu nedenle herhangi bir sorun veya mağduriyet yaşamadık." dedi.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ise daha önce limanda çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.

Limandaki kanalizasyonun çevreye çok kötü kokular verdiğini anlatan Erdoğan, "Önceden teknelere elektrik ve su yetmiyordu. Limandaki lambalar bile açılmıyordu. Artık kanalizasyonumuz düzgün şekilde çalışıyor. Elektrik ve suyumuzda verildi. Liman altyapısı güzel oldu. Bundan sonra sıkıntı yaşamayız." diye konuştu.

Limanda bulunan tekne kaptanları da yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.