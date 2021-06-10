Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira

Bodrum'da lüks eğlence sınır tanımamaya başladı. Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyu fiyatları diğer işletmeleri solladı. Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde beach giriş fiyatları 300 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Özellikle ünlü mekanların giriş ücretlerinin yanı sıra şezlong, loca fiyatları ise 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan loca fiyatları ise 10 bin liraya kadar çıkıyor.

SINIRSIZ YEME İÇME HİZMETİ

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan Highlight Hotelin içerisinde bulunan Miya Beach giriş ücreti 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde loca kiralamak isteyenler 10 bin lira bedel öderken sahilde bulunan loca fiyatları ise 7 bin 500 lira dan başlıyor. Çim üzerinde olan loca fiyatlarının ise 5 bin lira olduğu öğrenildi.

Fiyatları ödeyen yerli ve yabancı turistler ise sınırsız yeme içme ve özel garson hizmeti alıyor. 10 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen localar en fazla 6 kişi ile sınırlı oluyor.

"BİZ BURADA LÜKSÜ YAŞATIYORUZ"

Locaları 10 bin liradan satılan Highlight Hotel ve Miya Beach işletme müdürü Yusuf Erbaş Bodrum'da her kesime hitap eden fiyatlar olduğunu ifade ederek "Burası Yalıkavak Tilkicik koyu. Burada plaj giriş ücreti kişi başı 500 TL'dir. 500 liraya içeri giren bir misafirimize bu bedelin tamamını kullanıyor. Misafirimize şenzlogunu, havlusunu ve şemsiyesini veriyoruz ve yiyecek içecek olarak kullanıyor bu bedeli. 3 ayrı kategoride localar veriyoruz. 1 tanesi deniz üzerinde iskelenin ucunda olan loca 10 bin lira, Kıyı şeridinde olan localarımız var deniz içerisinde ama kıyıda bulunan bunların bedeli ise 7 bin 500 liradır. Birde karada çimin üzerinde olan localar var onlarda 5 bin liradır. 10 bin liralık bir locayı maksimum 5 kişi kullanabiliyor.

Biz loca kirası olarak almıyoruz verdiği bedel kadar tüketim yaptırıyoruz. Yiyecek içecek olarak verdiği bedel kadar kullanabiliyor. 5 kişi geldiğinde 3 bin liraya şezlong kullanmaktansa bizim özel bir yerimiz olsun denizin üzerinde rahatça takılıp dinlenip denize gire bileceğimiz bir yerimiz olsun derlerse o kadarlık tüketimi göze alıp locayı kullanabiliyorlar. Bazı misafirlerimiz tepki gösterebiliyor ama lokasyona baktıkları zaman aldıkları hizmeti gördüklerinde makul seviyede buluyorlar. Bodrum'un başka bölgelerinde fiyatlar tamamen değişebilir bu tamamen işletme giderleri, kira giderleri operasyon giderleri her bölgeye göre değişiyor. Başka bölgedeki bir işletmenin maliyetiyle Tilkicik koyundaki bir işletmenin maliyeti bir değil. Bizde isterdik daha uygun olmasını ama giderler ön plana çıktığı zaman malesef bunu gerektiriyor. Biz burada lüksü yaşatıyoruz. Burası Bodrum'un en gözde ve en temiz plajı seçilen bir bölge. Bunun için Bodrum'da her lokasyonun kendi fiyatı var. Bodrum'da 300 liraya da loca bulabilirsiniz, 10 bin lira ve daha üst fiyatlara da" dedi.

CEM ÖZER'İN BEACH LOCA FİYATI 3 BİN 500 LİRA

Karaderili Şirketler Grubuna ait olan Porto Bianco'yu işleten oyuncu Cem Özer ise beach giriş ücreti almıyor. Şezlong kirası olarak 50 ila 150 lira arası bedel alıyor. Ünlü oyuncu beach de bulunan locaları ise 3 bin 500 liradan kiraya veriyor.

Ünlü oyuncu Cem Özer ise Beach girişinde ücret talep etmediğini belirterek "Biz bu yıl localarımız 3 bin 500 lira diye belirledik. Denizin üstünde kendine özel merdiveni ve duşu olacak. 3 bin 500 liraya 4 kişi ila 6 kişiye hizmet vereceğiz. 3 bin 500 ödedikten sonra o bedel kadar yeme, içme hizmeti veriyoruz. Böyle bir yerde 6 kişi için denizi, çalan müziği ve hizmetine baktığımızda makul bir fiyat. Bizde şezlong fiyatları kısım kısım değişiyor. En öndeki Şezlong fiyatları 150 lira, hemen arkasındaki şezlong fiyatı 100 lira ama bana pahalı geldi diyorsan kumsalımızdaki şezlong fiyatımız da 50 lira. Bodrum'da 10 bin liralık localar varmış isterse 20 bin liraya satsın. Ben işletmeciye kabahat bulmuyorum. O parayı veren adama sormak lazım memnun mu diye" dedi.

GÖLTÜRKBÜKÜ FİYATLARI TAVAN YAPTI

Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü'nde 90 liraya satılan lahmacun fiyatı 110 liraya çıkarken bir dürümün fiyatı 400 liraya kadar fırladı. Türkbükün'deki loca giriş ücretleri ise en az 400 lira dan başlayıp bin liraya kadar çıktı.