Bodrum yeni otogara kavuştu

Dünya'nın ve Türkiye'nin turizmde söz sahibi ilçelerinden biri olan Bodrum'a Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bodrum Otogarında inşası tamamlandı.

Yazıhaneler kiraya veriliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan yeni Bodrum Otogarında yazıhaneler ihale usulüyle kiraya veriliyor. 12 yazıhaneden 7'si Nisan ayının 15'İnde ihale ile kiraya verilirken, kalan 5 yazıhanenin ihalesi haziran ayının 11'inde yapılacak.

Temeli 9 Mart 2019'da atıldı

Türkiye'nin Avrupa'nın en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum yılda yaklaşık olarak 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Yarımadasının şehir içi trafik sorununu azaltmak için Torba Kavşağında yeni otogar inşaatına 9 Mart 2019 tarihinde temelini atmıştı.

Türkiye'de ilk kez otogarda elektrikli araçlar şarj edilebilecek

Bodrum Torba kavşağında 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan yeni Bodrum Otogarının yüzde 90'nı tamamlandı. 74 milyon liraya mal olması planlanan otogarda Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon yer alıyor. Öte yandan otogarın çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde otogar kendi enerjisini üretecek. İnşaat alanı 17 bin 117 metrekare olan otogarda şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç olarak tasarlandı. - MUĞLA