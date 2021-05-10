Bodrum yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi ekipleri, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma döneminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Aras, "İlçe genelinde altyapı çalışmalarının bittiği yerlerde hiç zaman kaybedilmeden asfaltlama, parke ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılıyor." dedi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde özellikle altyapı çalışmalarının sürdüğü mahallelerde, çalışmaların tamamlandığı sokak ve caddelerde üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Torba ve İslamhaneleri Mahallelerinde çalışmalar devam ederken, Yalıkavak Mahallesi Atatürk ve Çökertme Caddeleri ile Gür Sokak'ta asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım imalat, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Cevat Şakir Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda ise Saldır Şeyh Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Sokak ve Müjde Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, bu cadde ve sokaklarda da kaldırım imalat, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşlük Mahallesi genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler, ilçe genelinde belirlenen plan doğrultusunda asfalt yama, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bitez Mahallesi 2156 Sokak'ta bordür döşeme, beton kaldırım imalatı ve taş duvar çalışmasıyla yağmur suyu hattı döşeme hattını tamamlayan ekipler, Namascı Caddesi'nde bordür, kaldırım ve yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamlandı. Her iki bölgede gerçekleşecek asfalt çalışmasıyla 2156 Sokak ve Namascı Caddesi yeni görüntüsüne kavuşacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "MUSKİ, ADM ve Telekom ekiplerinin Yarımada genelinde ciddi altyapı çalışmaları var. Yaklaşık 2 yıldır Bodrum'un birçok bölgesinde devam eden bu çalışmalar kısım kısım tamamlanıyor. İlgili kurumların çalışmalarının bittiği noktalarda zaman kaybetmeden Fen İşleri Müdürlüğümüz giriyor. Vaka sayılarının durumuna göre kısıtlamaların gevşetilmesiyle yoğun bir turizm sezonuna gireceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda yaptığımız üstyapı çalışmaları aynı zamanda turizme hazırlık anlamındadır. Belediyemize bağlı farklı müdürlüklerden bin 200 personel gece gündüz var gücüyle Bodrum'a hizmet ediyor" dedi. - MUĞLA