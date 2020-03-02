Bodrum yollarında geniş kapsamlı çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum yollarında geniş kapsamlı çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Bodrum yollarında geniş kapsamlı çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

Bodrum Belediyesi ekipleri, sorumluluk sahalarındaki yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına hız verdi.

Bodrum yollarında geniş kapsamlı çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Bodrum Belediyesi ekipleri, sorumluluk sahalarındaki yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına hız verdi.


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bodrum genelinde vatandaşlardan gelen talep ve istekleri de göz önüne alarak planlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda; Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi Billurkent sitesi yanında bulunan imar yolundaki işgaller kaldırılarak yol genişletme çalışması, Geriş Mahallesi Kamelya Sokak'ta yol genişletme çalışması, Gümüşlük Karakaya Mezarlığı yolunda yol genişletme çalışması, Mumcular Mahallesi çevre yolu yol genişletme çalışması, Çiftlik Mahallesi 3674 Sokak'ta yok genişletme çalışması, Gölbaşı Mahallesi 142 Sokak'ta yeni imar yolu açma çalışması gerçekleştirdi.


Öte yandan, önümüzdeki günlerde asfalt şantiyesinin faaliyete geçmesiyle birlikte Bodrum genelinde, öncelik turizm bölgeleri olmak üzere belirlenen plan doğrultusunda asfalt çalışmaları başlayacak. - MUĞLA

Gündoğan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
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