Bodrum zeytinyağına 'kalite' dokunuşu

Üreticilere zeytin kasaları dağıtılacak

MUĞLA - Bodrum'da, zeytin üreticilerine Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar odası tarafından zeytin kasaları ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, üreticilerin hasat aşamasında ürünlerinden en üst seviyede kaliteyi yakalamaları amacıyla temin edilen plastik ürün kasaları, üreticilere dağıtılmak amacıyla Çiftlik mahallesinde bulunan Bekiroğlu zeytin yağı fabrikasına teslim edildi. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Tarım Müdürü Fahrettin Doğan, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, siyasi parti temsilcileri,oda yöneticileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz yaptığı konuşmada; "Muğla turizmde 1 numara gibi görünen bir il olsa da aslında tarımda da sektörel olarak önde gelen bir ilimiz. Biz turizmi ele alırken tarımı asla unutamayız. Çünkü gelen misafirlerimiz sağlıklı doğal ürünler yemek istiyor ve hediyelik olarak da bunları temin etmek istiyor. Zeytin çok değerli bir ürün. Hiçbir kimyasal işlem yapılmadan yağı tüketilen belki de tek ürün. İnsan sağlığı açısından da önemli. Tabi bu durumda da kalite ön plana çıkıyor. Toprağından ağacına bakımından hasadına kadar her şeyi bilinçli yapıp hak ettiği değeri buldurmak lazım" dedi.



"Biz Bodrum'da zeytin sıkmayı bilmiyormuşuz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; böyle önemli bir etkinlik için burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, "Ben de zeytin bahçesinde büyüdüm. Çocukluğumuz zeytin toplayarak geçti. Elimize bir sepet tutuştururlardı, o sepete toplaya toplaya bu zeytin işini oradan gördük. Zeytin sıkım zamanı evimizin oradaki yağhanenin içinde yaşardık. Orası çok güzel bir kültürün örneğiydi. Güzel bir imece usulü ile köyün yağları sıkılır ve dağıtılırdı. Şimdi günümüzde öğreniyoruz ki o yapılan zeytin toplama ve sonrasındaki sıkım ritüeli aslında çok da uygun değilmiş. Şimdi artık bunu öğrenmiş olduk. Biz de belediye olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz yoluyla bütün vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Müdürlüğümüzdeki arkadaşlar daha toprağın işlenmesinden zeytin yağı oluşana kadar geçen sürecinden vatandaşlarımızı doğru bir şekilde bilgilendiriyorlar. Bu çalışmalar devam edecek. Çünkü zeytin bizler için çok önemli, ölmeyen ağaç derler zeytine. Bodrum'un zeytin yağı yaramaz derdik biz. Halbuki sıkmayı bilmiyormuşuz. Şimdi öğrendik ki aslında bizim bu bölgenin zeytinleri de çok değerliymiş. Şimdi bu sayede daha iyi değerlendirilecek. Bu kasa dağıtım etkinliği de yine bunun yolunu açan ve devam ettirecek olan başlangıç uygulaması. Zeytin toplamaktan yağını çıkarana kadar ki süreç yağın kalitesi açısından çok önemli. O yüzden uygun şartlarda toplanarak, uygun şartlarda yağhanelerimize ulaştırılmalı" diye konuştu.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon da Bodrum Ticaret Odası'nın 1 numaralı meslek komitesi olan Tarım-Hayvancılık Gıda komitesindeki isimlere teşekkür ederek "Zeytini kasa ile toplayarak ulaştırmak adına gerçekleştirilen bu proje onların fikriydi. Bizler bunu faaliyete geçirdik. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'ne de destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kocadon, zeytin kasalarının yağhaneler aracılığıyla çiftçilere dağıtılacağını söyledi.

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez de projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti.